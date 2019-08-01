Бизнес-омбудсмен рассказал о проблемах малого и среднего бизнеса в Украине

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Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета рассказал об основных проблемах малого и среднего бизнеса в Украине

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщает, что в Украине малый и средний бизнес начал все чаще жаловаться на давление со стороны госорганов, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации Офиса бизнес-омбудсмена за второй квартал 2019 года наибольшее количество жалоб пришло по таможенным и налоговым вопросам (60-65% всех жалоб), действиям правоохранительных органов (15% жалоб),

по работе контролирующих органов (около 9% жалоб), по действиям исполнительных и регистрационных служб.

Альгирдас Шемета подчеркнул, что 75% жалоб поступает от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). И за второй квартал 2019 года обращений от МСБ пришло на 7% больше, чем за первый квартал. В среднем за три месяца бизнес-омбудсмен получает около 400 жалоб от предпринимателей.

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