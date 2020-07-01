В Украине дефицит внешней торговли сократился почти в 3 раза

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В Украине дефицит внешней торговли сократился до 1,491 млрд долл

В Национальном банке Украины сообщили, что баланс внешней торговли Украины за январь-май этого года сведен с профицитом 305 млрд долл, в то время как в прошлом году дефицит составил 3,495 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в Украине дефицит внешней торговли товарами сократился практически в 3 раза (с 4,173 млрд долл до 1,491 млрд долл). В то время, как профицит внешней торговли услугами увеличился в 2,6 раза (с 678 млн долл. до 1,796 млрд долл)

Согласно данным Госстата, внешнеторговый баланс за 2019 год был сведен с дефицитом в размере 3,633 млрд долл, что в 1,7 раза меньше дефицита за 2018 год.