Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, — Тарас Загородний

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, - Тарас Загородний Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, - Тарас Загородний

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В Украине дефицит внешней торговли товарами сократился почти в 3 раза

С вопросом относительно важности для страны сокращения дефицита внешней торговли «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что дефицит внешней торговли сократился из-за падения покупательного спроса

«Люди перестали меньше потреблять товаров. А у нас, в основном, преобладает импорт. Поэтому, как только улучшится материальное положение людей, то дефицит сразу вырастет.

Сокращение дефицита было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения. То есть локализация производства и вытеснение импортеров с внутреннего рынка для того, чтобы заменять товарами, произведенными украинскими производителями. Это бы создавало необходимые предпосылки. А сейчас необходимо срочно менять экономическую политику», — сообщает Тарас Загородний

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