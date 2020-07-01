Глава НБУ Смолий написал заявление об отставке из-за политического давления

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Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами, информирует enovosty.com/news.

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — заявил Смолий.

Как отмечают собеседники в Нацбанке, соответствующее заявление — это акт протеста Смолия на действия правительства и депутатов.

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«Мое решение об отставке аргументируется следующим: по собственному желанию», — говорится в заявлении главы НБУ.

Увольняется Смолий в соответствии с пунктом 2 части восьмой статьи 18 Закона Украины «О Национальном банке и пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины.

По словам источника, заявление подано 1 июля, поэтому уже 2 июля, в четверг, профильный комитет Верховной Рады может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в пятницу Рада сможет проголосовать по этому вопросу.

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«Что касается решения о назначении нового лица на должность председателя, вероятно, оно будет где-то в середине июля, на следующей сессионной неделе», — отметил собеседник.

Обязанности главы Нацбанка до назначения нового председателя будет осуществлять первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

«Члены правления Национального банка уважают решение главы НБУ по поводу отставки и разделяют его предостережения о систематическом политическом давлении. Правление считает своей обязанностью сейчас продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной состоятельности», – сказано в заявлении правления.