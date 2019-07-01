Цена алкогольной корзины: Куда отправиться в самый дешевый алкотур

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На Ровенщине дорогой алкоголь, а на Львовщине — самый дешевый

Об этом на странице в facebook написал экономист Алексей Дорошенко. Он рассказал о том, что на сегодня самый дорогой алкоголь в Украине продают в Ровенской области, где суммарная стоимость всех отечественных напитков, мониторится государством, составляет 182,4 гривен. В это же время, самый дешевый алкоголь продают во Львовской области, где он обходится в 165,9 гривен. Таким образом, разница между этими регионами составляет 16,5 гривен, информирует enovosty.com/news.

В корзину алкогольных напитков входят бутылка водки 0,5 л, бутылка столового вина 0,75 л и бутылка пива 0,5 л.

По информации Алексея Дорошенко, пятерка самых дорогих регионов выглядит так: Ровенская область — 182,4 гривен, Черновицкая — 180,7 гривен, Киев — 179,3 гривен, Житомирская — 178,9 гривен и Закарпатсакя область — 176,7 гривен.

А вот это пять самых дешевых регионов: Львовская область — 165,9 гривен, Полтавская и Херсонская области — по 168,2 гривен, Одесская — 169,6 гривен и Сумская — 170,3 гривен.

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Самая дорогая водка продается на Волыни, где за неё платят 93,9 гривен за пол-литровую бутылку. А самая дешевая водка продается на Полтавщине (89,6 гривен). Разница в цене между этими регионами составляет 4,3 гривны.

Также, экономист прокомментировал цены на пиво в Украине. Так, самое дорогое пенное на Черкасщине, где его средняя цена — 18 гривен за литр. А вот дешевле оно обойдется в Херсонской области, где его ценник — 14,6 гривен. Разница в цене — 3,4 гривен.

Отметим, стоимость алкоголя в Украине в последнее время увеличилась и это не предел. В дальнейшем он будет становится еще дороже. Потому эксперты предупреждают об увеличении алкоголя из «тени» и об частых случаях отравлений контрафактным алкоголем.

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