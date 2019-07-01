«Айтишники курят в сторонке»: Кто в Украине получает заоблачные зарплаты

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Айтишники курят в сторонке": Кто в Украине получает заоблачные зарплаты "Айтишники курят в сторонке": Кто в Украине получает заоблачные зарплаты

Закрыть Отправить

В конце весны самую высокую зарплату в Украине предлагали медицинскому сотруднику

В мае этого года самую высокую зарплату в стране предлагали медсотруднику. Как сообщил эксперт по трудоустройству, ему предлагалась сумма в девяти тысяч евро (это почти 268 тысяч гривен). Такому уровню дохода могут позавидовать даже айтишники, которые в последнее время были лидерами по уровню заработка, информирует enovosty.com/news.

Также, эксперты рассказывают о том, что в стране неплохие доходы имеют работники, которые массово переезжали за границу. Увеличение госсзаказа на естественно-математические специальности и инженерные специальности стало реакцией на нужды работодателей в стране. Те в последнее время начали ощущать сильный кадровый голод и уже готовы резко повышать заработные планы хорошим работникам. Благодаря этому в агрономии работники могут получать зарплаты, которые вполне конкурируют с европейскими. В частности, суммы могут достигать и 1000 и 1500 долларов. Потому украинцы готовы менять специализацию и переучиваться даже с юристов и филологов, среди которых нынче существует высокая конкуренция.