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Александр Леонов рассказал о значении дефицита торгового баланса для экономики страны

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов рассказал о значении дефицита торгового баланса для экономики страны
 
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Баланс внешней торговли Украины за январь-апрель 2020 года сведен с дефицитом 80 млн долл, что в 33 раза ниже показателя годом ранее

С вопросом относительно значения данной ситуации для экономики Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что отрицательный баланс — это всегда не очень хорошо

«Но многое зависит от коньюнктуры. Год на год не приходится и вполне возможно, что в этом году баланс будет даже немного лучше. Потому что фактически несколько месяцев не было движения товаров.

Этот показатель постоянно меняется. Он то увеличивается, то уменьшается. Главное, чтобы он не достиг критических размеров в миллиарды долларов. То есть здесь нет ничего страшного, если он не очень большой, потому что Украина все-таки пока не экспортирует наукоемкие товары. Поэтому есть куда расти», — сообщает Александр Леонов

Читайте: В Украине дефицит внешней торговли сократился в 33 раза


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 108

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