У Зеленского объяснили, почему «Эпицентр» работает в разгар карантина, а другие магазины закрыты

Главная » Последние новости » Новости экономики » У Зеленского объяснили, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие магазины закрыты У Зеленского объяснили, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие магазины закрыты

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Закрытие магазинов хозяйственных товаров по всей стране – это исключительно инициатива самих владельцев этого бизнеса и их личное решение не связанное с запретом Кабмина. Такое предположение сделал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию Liga.net.

Тимошенко не видит избирательно протекционизма в том, что торговой сети гипермаркеторв «Эпицентр» разрешено работать по всей Украине в период карантина, наряду с запретом для всех остальных владельцев данного вида бизнеса. , информирует enovosty.com/news.

На замечание журналиста о том, что это противоречит принципам карантина в стране, поскольку толпы людей без соблюдения правил безопасности в закрытом помещении способствуют распространению вируса, Тимошенко ушёл от ответа, сказав, что давно там не был и ничего об этом не знает.