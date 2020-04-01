Кому в Украине «светят» карантинные выплаты

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Украинский премьер Шмыгаль рассказал о трех важнейших направлениях

Сегодня в Украине важно обратить внимание на три пункта, которые нуждаются в максимально оперативном реагировании со стороны правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, КМУ решил поддержать социальные инициативы главы государства Владимира Зеленского, направленные на защиту всех уязвимых к глобальному кризису слоёв населения. В частности, речь идет о пенсионерах, информирует enovosty.com/news.

Также, глава правительства рассказал о трех главных направлениях, которые сейчас находятся в приоритете. Речь идет о выплатах в пятьсот гривен для пенсионеров от восьмидесяти лет. Эти деньги они будут получать каждый месяц с начала апреля. Второе — одноразовая выплата в тысячу гривен для всех пенсионеров, чей месячный доход не превышает 9205 гривен. Третье — индексация пенсий на 11 процентов с мая текущего года. В среднем это повышение должно составить 260 гривен.

Учитывая всё это, по словам премьера Шмыгая, на следующей неделе ожидается поддержка бюджета Верховной Радой для того, чтобы начать выплату разовой помощи уязвимым соям населения уже в текущем месяце.