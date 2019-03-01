Влияние Соглашения о зоне свободной торговли на экономику Украины является позитивным, — Елена Баженова

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1 марта 2019 в Киеве аналитическим центром «Democracy House» в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта было презентовано исследование «Оценка отраслевого влияния Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС на экономику Украины», в котором было проанализировано влияние агрегированной ставки ввозной пошлины ЕС для Украины и доли общих расходов экспорта в ЕС на показатели функционирования отраслей промышленности Украины

С вопросом относительно отраслевого влияния Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, ассоциированному эксперту аналитического центра «Дом демократии» Елене Баженовой, информирует enovosty.com/news.

Елена Баженова отмечает, что влияние введения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС на показатели функционирования таких отраслей экономики Украины, как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, машиностроение и легкая промышленность, в целом является положительным.

«Согласно проведенным расчетам в краткосрочном периоде, например, в таких отраслях, как химическая и машиностроение происходит незначительное падение экспорта за счет роста доли общих расходов экспорта в ЕС. В долгосрочной же перспективе ожидается рост экспорта. В сельском хозяйстве происходит рост как производства, так и экспорта продукции», — отмечает эксперт