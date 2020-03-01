Важный шаг на пути интеграции в европейский газовый рынок: Украина запустила виртуальный реверс газа со Словакией

Главная » Последние новости » Новости экономики » Важный шаг на пути интеграции в европейский газовый рынок: Украина запустила виртуальный реверс газа со Словакией Важный шаг на пути интеграции в европейский газовый рынок: Украина запустила виртуальный реверс газа со Словакией

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С 1 марта запускаем виртуальный реверс со Словакией — к этому Украина шла более 5 лет.

Об этом сказано на странице в Facebook Оператора ГТС Украины, информирует enovosty.com/news.

«Это важный шаг на пути интеграции в европейский газовый рынок» , — отметила советник главы правления НАК Нафтогаз Лана Зеркаль

«Словацкий газотранспортный коридор играет значительную роль в обеспечении энергонезависимости Украины. С 2014 года мы пытались наладить импорт газа из Словакии за счет виртуального реверса, но Газпром всячески блокировал такую ​​возможность. Поэтому пришлось построить отдельный интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса», — говорится в сообщении.

Лишь после того, как был успешно завершен анбандлинг, внесены изменения в законодательство и произошел переход на взаимодействие с Газпромом по европейским правилам, — виртуальный реверс стал возможным.

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Теперь мы совместно со словацким оператором ГТС Eustream открываем виртуальный реверс #backhaul через точку соединения «Вельке Капушаны — Ужгород».

Пока словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки). В случае наличия большого интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей.

Виртуальный реверс уже с 1 января активно используется на польской границе, вскоре он заработает и с Венгрией, — подчеркивается в сообщении Оператора ГТС Украины