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«Серых» украинцев хотят лишить субсидии. Стоит ли переживать?

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Серых" украинцев хотят лишить субсидии. Стоит ли переживать?
 
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Отследить «серую» зарплату в конверте очень сложно, хотя есть риски быть пойманным и наказанным

Государственная фискальная служба решила всерьез заняться украинцами, которые получают свою зарплату в конвертах. Этих людей хотят лишить субсидий. Но так ли легко это сделать? , информирует enovosty.com/news.

На самом же деле, для этих планов есть немало преград, так как отследить зарплату в конверте очень непросто. Она нигде не фиксируется и является результатом договора между работодателем и работником. Так как упоминаний об этих деньгах на бумаге нет, ни Пенсионный фонд, ни соцслужбы, ни ГФМ не могут толком доказать, что эти средства были получены. По понятным причинам ни сотрудник, ни работодатель сам себя выдавать не будет. Подозрение могут взывать разве что большие покупки или дорогие путешествия. Так, реальный размер заработной платы человека возможно подтвердить только в том случае, если проанализировать реальные затраты.

Напомним, осенью 2018 году премьер-министр Владимир Гройсман объявил войну «теневой» экономике и дал работодателям месяц на то, чтобы вывести сотрудников из тени.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 115

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