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Названа область, в которой комфортнее всего вести бизнес

Главная » Последние новости » Новости экономики » Названа область, в которой комфортнее всего вести бизнес
 
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Коррупция - главное препятствие для развития бизнеса в регионах

В Житомирской области оказалось максимально комфортно вести бизнес. К таким выводам пришли аналитики, которые поделились исследованием «Regional Doing Business» (публикуется с 2017 года). Составляя рейтинг, эксперты учитывали деньги и время, которые нужно потратить предпринимателю, чтобы открыть бизнес, платить местные налоги, оформить земельный участок, присоединениться к электросетям, получить разрешения на строительство и электронные сервисы, информирует enovosty.com/news.

В результате, в пятерке лидеров оказались также Черниговская область, город Киев, Ровенская область, Винницкая и Ивано-Франковская области, которые разделили пятое место. А вот самыми неблагоприятными регионами для бизнесменов оказались Киевская и Луганская области, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Николаевская области.

Согласно результатам исследования, за год самый серьезный рост показала Запорожская область, а вот деградировала сильнее остальных Николаевская область.

Вместе с тем, по словам руководителям проектов BRDO Вадима Загария, даже в Житомирской области, которая в этом году оказалась в лидерах, наблюдаются серьезные проблемы и пробелы в ведении бизнеса, с которыми нужно бороться. В частности, в Житомире нужно поработать над «электронными сервисами», так как по этому показателю регион-лидер оказался в самом хвосте рейтинга.

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Названа область, в которой комфортнее всего вести бизнес

Отметим, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль обещал, что в 2021 году наша страна поднимется в рейтинге Doing Business, минимум, на десять позиций. В Министерстве экономического развития и торговли Украины спрогнозировали рост на 10-20 позиций.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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