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Яблочный рай позади: Что будет с ценами на самые популярные фрукты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Яблочный рай позади: Что будет с ценами на самые популярные фрукты
 
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В прошлом сезоне украинцы покупали яблоки по очень низким ценам

Яблочный урожай в этом году будет менее щедрый, чем в прошлом сезоне. По прогнозам экспертов, в сравнении с 2018 годом, урожай будет скромнее на тридцать процентов. Более того, в некоторых региона Украины аграрии получат урожай в половину меньший, чем в прошлом сезоне, информирует enovosty.com/news.

Причин для негативных прогнозов несколько. В частности, в этом году часть урожая была повреждена градами. После этого урожай становится промышленным, а недобор столового яблока составит до 50 процентов. Логично, что это повлечет за собой резкое повышение цены. Если в прошлом году супермаркетам продавали яблоки по цене в 4-5 гривен за килограмм, то в этом году они закупаются по 13-14 гривен. Кроме того, стоимость в дальнейшем будет только увеличиваться.

Отметим, эксперты предупреждают и о том, что в этом году украинцев не будут радовать цены на картофель.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 255

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