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Тарас Загородний рассказал о возможности увеличения роста ВВП

Главная » Последние новости » Новости экономики » Тарас Загородний рассказал о возможности увеличения роста ВВП
 
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В Минэкономразвитии сообщили, что рост ВВП в январе-июле 2019 года составил 4%, а премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ВВП должен увеличиваться минимум на 7% в год

С вопросом относительно возможности обеспечения данного роста «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что вряд ли в следующем году получиться достичь роста ВВП в размере 7% в год

«Для того, чтобы получать такие проценты ВВП, во-первых, нам необходимо сначала увеличить капитальные инвестиции в два раза, а, во-вторых, должна быть благоприятная коньюнктура внешних рынков.

На данный момент пока не видно за счет чего Алексей Гончарук собирается увеличивать темпы роста ВВП, поскольку на данный момент с его стороны не видно либерального Налогового кодекса, который позволял бы привлекать инвестиции.

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Поэтому вряд ли в следующем году рост ВВП составит 7% и вряд ли такой рост будет даже через год. Потому что для того, чтобы хотя бы через год получить рост ВВП в размере 7%, необходим видимый рост капитальный инвестиций в страну уже сейчас. А пока мы этого не видим», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 83

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