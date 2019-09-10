Экономист рассказал, что ждать от доллара
НБУ будет делать все возможное для того, чтобы не дать укрепиться гривне ниже отметки 25.
Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.
Он считает, что это будет иметь негативные последствия для выполнения бюджета: на таможне уже зафиксирован недобор средств, «завязанных» на курс (импортный НДС, пошлины).
«Факторы укрепления гривны: политика высоких ставок НБУ, пирамида спекулятивного, краткосрочного госдолга Минфина, дешевые энергоресурсы и хороший урожай»,- говорит экономист.
Алексей Кущ считает, что изменить базовый тренд может лишь либо радикальное снижение учетной ставки НБУ, либо глобальный обвал на мировых сырьевых и финансовых рынках.
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