Экономист рассказал, что ждать от доллара

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НБУ будет делать все возможное для того, чтобы не дать укрепиться гривне ниже отметки 25.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.

Он считает, что это будет иметь негативные последствия для выполнения бюджета: на таможне уже зафиксирован недобор средств, «завязанных» на курс (импортный НДС, пошлины).

«Факторы укрепления гривны: политика высоких ставок НБУ, пирамида спекулятивного, краткосрочного госдолга Минфина, дешевые энергоресурсы и хороший урожай»,- говорит экономист.

Алексей Кущ считает, что изменить базовый тренд может лишь либо радикальное снижение учетной ставки НБУ, либо глобальный обвал на мировых сырьевых и финансовых рынках.

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