Украинцам пересчитают пенсии. Кому не «светит» надбавка?

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Надбавки к пенсии в Украине не получат работающие пенсионеры

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине с начала прошлого месяца повысили пенсии. Вместе с тем, дополнительные выплаты получат не все. В частности, по словам заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, повышение выплат не коснулось работающих пенсионеров, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства отметил, что индексация проводится на общих основаниях для всех украинцев. Тем не менее, пенсионеры, которые работают, не могут претендовать на повышение в связи с ростом прожиточного минимума. Причина в том, что они получают зарплату, потому размер прожиточного минимума не имеет на них влияния. Они получат надбавку к пенсии после того, как перестанут работать. Кроме того, для работающих пенсионеров в Украине раз в два года есть повышение с учётом работы за этот период.

Кроме того, уже в следующем году украинцев ждет не один пересчет пенсии. Первый раз выплаты будут пересмотрены в следующем марте (+15%). Также, в Министерстве соцполитики разработали новые инициативы по повышению пенсий украинцам. В частности, со следующего года все пенсионеры в Украине в возрасте от 75 лет будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в 500 грн.