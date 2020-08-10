Стало известно, куда украинцы отправляют больше всего денег

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Переводы денег из Украины в РФ оказались в ТОПе

С начала текущего года через системы перевода средств украинцы направили в другие страны 212 миллионов долларов. Такими данными поделились в Национальном банке Украины, информирует enovosty.com/news.

Согласно цифрам, которые обнародовал регулятор, в этом году в Украину пересылали меньше денег в то время, как исходящие операции увеличивались. По сравнению в 2019 году, сумма переводов выросла на 26,2%. Больше всего денег украинцы высылали в Российскую Федерацию. Туда направили 33% от всех внешних денежных переводов. 12% от общей суммы отправили в Грузию, 5% — в Азербайджан, в Турцию и Польшу — 4%.

Вместе с тем, Украину с начала 2020 году через системы перевода средств из других стран прислали 1187 миллионов долл. 18% от общей суммы было переведено из Соединенных Штатов Америки, 14% — из Италии, 12% — из Израиля, с РФ – 7%. Кроме того 6% перевели на территорию Украины из Германии.

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Напомним, ранее в правительстве посчитали, что за период введенного жесткого карантина в Украину приехади 2,2 миллионов заробитчан.