В приватизационном конкурсе по гостинице “Днепр” может принять участие Пэрис Хилтон

Главная » Последние новости » Новости экономики » В приватизационном конкурсе по гостинице “Днепр” может принять участие Пэрис Хилтон В приватизационном конкурсе по гостинице “Днепр” может принять участие Пэрис Хилтон

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Среди участников торгов по гостинице “Днепр”, приватизация которой намечена Фондом государственного имущества Украины на 15 июля, может оказаться Пэрис Хилтон. “Днепр” в случае победы Хилтон на торгах войдет в новую гостиничную сеть американской актрисы, над созданием которой она работает последние несколько лет.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает блогер Сергей Наумович.

Информация об интересе Пэрис Хилтон к гостинице “Днепр” стала известна от попросивших об анонимности представителей ее юридической команды.

Это не первый случай, когда американская актриса рассматривает гостиничные объекты в Украине в качестве потенциальных инвестиций. В 2019 году Хилтон изучала возможность приобрести гостиничный комплекс на Западной Украине, близ Ужгорода. Информацию о данном гостиничном комплексе Хилтон узнала весной 2018, когда выступала на открытии гостиницы во Львове. Туда Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилкой, который имеет украинские корни.

Стартовая цена отеля “Днепр” составляет 80 млн грн. Интерес к отелю наличествует у более чем 30 потенциальных инвесторов. Трансляция торгов будет проходить в режиме онлайн.