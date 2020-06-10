Восстановление авиасообщения: Туристов поделят на две категории

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Авиарейсы в Украину восстанавливаются, но будут действовать новые карантинные правила

Сейчас в Украине рассматривают различные варианты прибытия пассажиров из других стран. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует enovosty.com/news.

По его словам, в аэропортах должны работать «красная» и «зеленая» зоны. В «красной» будут находиться пассажиры, которые прибыли из тех стран, где ситуация с коронавирусом всё ещё очень непростая. Соответственно, в «зелёную» зону будут попадать прибывшие из стран, где ситуация такая же как в Украине или же лучше.

Туристы, которые попадают из «красной» зоны должны будут на протяжении двух недель находится на обсервации или самоизоляции. «Зеленые» туристы после прохождения необходимых противоэпидемических мер, как вот термоскрининг, смогут обойтись без самоизоляции.

Отметим, международные рейсы должны быть запущены уже с 15 июня. В МИД Украины рассказали о том, что авиасообщение смогут открыть с теми странами, которые не ограничивают въезд украинцев. Речь идет о таких странах как Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр.

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