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В Украине станет больше «летних» субсидиантов

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине станет больше "летних" субсидиантов
 
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В этом году в Украине может стать больше людей, которые в теплую пору будут получать помощь от государства

Сейчас в стране идет процесс переназначение государственной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг на летний сезон. Сколько именно украинцев в этом году будут получать субсидию — пока что не сообщается, но есть информация о том, что в 2019 году их будет больше, нежели в прошлом сезоне. В 2018 году с мая по сентябрь в Украине получали помощь 1,6 миллионов домохазяйств, что в четыре раза меньше, чем в период с октября по май, информирует enovosty.com/news.

Отметим, в мае украинцы стали активнее платить за «коммуналку». Тем украинцам, которые не имели долгов по счетам на начало мая, новую «летнюю» субсидию начислили автоматически. Добросовестность субсилиантов проверяют автоматически, а со временем государство намерено еще более ужесточить проверки.

Кроме того, многие украинцы из-за недоразумения потеряли свои субсидии.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 249

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