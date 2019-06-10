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Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины
 
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Глава МВФ назвала главную угрозу для мировой экономики. Кристин Лагард сообщила, что мировой ВВП может снизиться на 0,5% из-за тарифного конфликта между США и КНР

С вопросом относительно влияния тарифного конфликта между США и КНР на экономику в Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что тарифный конфликт между США и КНР отрицательно повлияет на экономическую ситуацию в Украине

«Действительно, в результате торговой войны между Китаем и США мировой ВВП будет падать. А так как мы экспортоориентированная страна, то, к сожалению, существует большой риск, что у нас тоже будет падать экспорт. И если в прошлом году рост ВВП составил 3%, то в этом году рост ВВП скорее всего составит менее 2%. И это, конечно же, очень плохо.

Кроме того, за счет тарифов будут дорожать и цены в долларах, а именно, стоимость бытовых товаров, смартфонов, одежды и т.д. И это будет стимулировать инфляцию в Украине, в том числе и за счет импорта.

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Таким образом, для нас эта торговая война имеет крайне отрицательные последствия», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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