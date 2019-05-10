Агентства по трудоустройству на пороге больших перемен

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Лицензии, которые получают посредники, на самом деле, не работают. В реальности людей попросту «кидают» на деньги

«Работа за границей» — такие объявления можно увидеть и в интернете, и на столбах-остановках на улицах. Компаний по трудоустройству, на самом деле, есть огромное количество. Вот только совсем скоро их количество может резко сократиться, так как им запретят брать деньги с людей. С таким предложение обратился в Раде целый пул нардепов (БПП, «Народный фронт», «Сомопощь» и тд), подав несколько дней тому новый проект закона под номером 10272. На первое чтение проект могут вынести уже в начале лета, а работать он начнет уже через три месяца после принятия. Стоит отметить, что новый законопроект имеет все шансы на успех, в то время, как прошлый был категорически раскритикован из-за многих спорных моментов, информирует enovosty.com/news.

В чем же суть предложенных инноваций? Первое и главное: посредники больше не смогут брать деньги с соискателей. Теперь оплачивать услуги будут именно заграничные работодатели, а не украинцы. Второе — штрафы до 51 тысячи гривен за нарушения и получение гонораров или других вознаграждений за посредничество в поиске работы за границей или же в Украине. Третье — уменьшение мошенников на этом рынке.

Суть проблемы заключается, в частности, в том, что сегодня серьезно увеличилось количество мошенников, которые, в частности, берут немалые суммы с соискателей (до 600 евро) и попросту исчезают с рынка.