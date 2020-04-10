В пик эпидемии нам понадобится порядка 60 тысяч аппаратов ИВЛ, — врач Валихновский

Главная » Последние новости » Новости экономики » В пик эпидемии нам понадобится порядка 60 тысяч аппаратов ИВЛ, - врач Валихновский В пик эпидемии нам понадобится порядка 60 тысяч аппаратов ИВЛ, - врач Валихновский

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Украине будет необходимо около 60 тысяч аппаратов ИВЛ, если эпидемия в стране достигнет пика. Об этом заявил заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский.

По его словам, сейчас по всей стране есть только 4 тысячи аппаратов, и только треть и з них могут справиться с задачей помощи больным на COVID-19, информирует enovosty.com/news.

В связи со сложившейся ситуацией, врач предлагает наладить выпуск данных аппаратов в Украине, поскольку сейчас в мире наблюдается крайний дефицит данных аппаратов.

Валихновский рассказал о том, что компания Metronic выставила в открытый доступ чертежи нового аппарата ИВЛ, который они сами и производят, как помощь тем странам, в которых наблюдается нехватка данного медицинского оборудования.

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Валихновский утверждает, что уже сегодня, группа учёных Киевского политехнического института выразила готовность печатать на 3D принтере детали для этих аппаратов. Более того, отечественные частные компании обладают возможностями и желанием наладить производство простых модулей для будущих аппаратов ИВЛ.

Врач отмечает, что если государство поддержит данную инициативу, то наладить полный цикл производства данных аппаратов можно уже через 2-3 месяца, обеспечив Украину в полной мере жизненно необходимым медицинским оборудованием.