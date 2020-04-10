Таможенникам начисляют по 700% персональной премии к окладу, — Юлия Тимошенко

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Некоторые работники таможни получили по 700% персональной премии к окладу. Об этом заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

«Мы знаем, что бюджет валится в основном по таможне — мы недополучаем 122 млрд долларов по году вообще от всех налогов. Это провал бюджета, это провал финансовой политики. И здесь я вижу решение Министерства финансов доплатить к заработной плате работникам таможни, они поименно указаны в этом документе, 700% к окладу», — возмутилась председатель партии «Батькивщина», информирует enovosty.com/news.

По словам Юлии Тимошенко, она была шокирована, когда узнала о таких решениях власти в то время, когда украинцы очень сложно переживают карантин — «еще пару недель, и людям не за что купить еду своим детям, а они продолжают выдать премии тем, кто проваливает доходы государства по таможне «.

«Как можно, когда у тебя провал бюджета на 122 млрд долларов по году, платить по 700% доплаты к заработным платам чиновникам? Тем, кто отвечает за доходы бюджета. Если бы был хоть малейший профессионализм и ум у власти, сегодня первое, что нужно было бы сделать, — это прекратить коррупцию. Именно коррупция приводит к тому, что страна не получает 122 млрд долларов, а это больше, чем нам хочет дать Международный валютный фонд», — убеждена Юлия Тимошенко.

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