В Украине потребительская инфляция замедлилась до 3,2%

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В Украине потребительская инфляция в феврале замедлилась до 3,2%

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что потребительская инфляция в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года замедлилась на 3,2% и составила 2,4%, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Госстата, потребительские цены в феврале 2020 года снизились на 0,3%, а с начала 2020 года – на 0,1%. Наибольший увеличение цен зафиксировано на услуги водоснабжения (25,8%), услуги образования (13,3%), табачные изделия и алкогольные напитки (12,1%) и фрукты (11,9%). Существенное снижение цен было на природный газ (31,3%), овощи (14,3%), одежду и обувь (4,1%).

В Госстате сообщили, что данные публикуются без учета оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, оккупированного Крыма и Севастополя.