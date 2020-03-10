Швейцария поможет Украине деньгами. На что выделят средства?

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Швейцария является единственным государством, которое помогает Украине по обе стороны разграничения

Швейцария готова передать украинцам деньги для реформы децентрализации и для очистки воды на Донбассе. Об этом договорились представители двух стран в рамках визита спикера ВРУ Дмитрий Разумкова. Во время встречи на высшем уровне, которая состоялась в Берне, стороны договорились, что средства для Украины поступят на протяжении четырёх лет, информирует enovosty.com/news.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарии, речь идёт о разной секторальной программе, которая предусматривает финансирование. Швейцария будет финансировать проекты в разных регионах Украины, в том числе — на Донбассе.

Швейцария является страной, которая очень много денег инвестирует в Украину — она входит в ТОП-5 государств, которые финансируют различные программы. Эта страна на протяжении шести лет помогает по две стороны от линии разграничения на Востоке Украины.

Кроме того, стало известно о том, что на конец этого месяца запланирован первый официальный визит в Киев президента конфедерации Швейцарии.

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