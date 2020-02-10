Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб «Отримай свою землю» — детали

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб "Отримай свою землю" - детали Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб "Отримай свою землю" - детали

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Каждый гражданин Украины, согласно законодательству, имеет право получить бесплатно до 2 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Чтобы бесплатно получить от государства участки земли, требуется только две вещи: совершеннолетие и паспорт гражданина Украины, информирует enovosty.com/news.

Сейчас, по закону, украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли – для строительства дома, дачи, гаража, садоводства и огорода. Но эту норму могут убрать, когда заработает земельная реформа.

В соцсети Facebook создана специальная группа «Отримай свою землю», с перечнем ссылок на публичные кадастровые карты и образцами документов, необходимых для получения земли.

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