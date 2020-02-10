Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб «Отримай свою землю» — детали
Каждый гражданин Украины, согласно законодательству, имеет право получить бесплатно до 2 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Чтобы бесплатно получить от государства участки земли, требуется только две вещи: совершеннолетие и паспорт гражданина Украины, информирует enovosty.com/news.
Сейчас, по закону, украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли – для строительства дома, дачи, гаража, садоводства и огорода. Но эту норму могут убрать, когда заработает земельная реформа.
В соцсети Facebook создана специальная группа «Отримай свою землю», с перечнем ссылок на публичные кадастровые карты и образцами документов, необходимых для получения земли.
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Увага!!!Обов'язково для перегляду!!!!Розпочинаємо всеукраїнський флешмоб "ОТРИМАЙ СВОЮ ЗЕМЛЮ"Посилання на нашу групу https://www.facebook.com/groups/505783513653903/Мій ютуб каналhttps://www.youtube.com/channel/UCCizKGXyB8NQ998APQNLc5g#ОТРИМАЙСВОЮЗЕМЛЮ #ТИВЛАСНИКЗЕМЛІ #РИНОКЗЕМЛІ
Publiée par Оксана Літовка sur Jeudi 6 février 2020