Получатели субсидий оказались под прицелом. Кто может потерять помощь?

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После проверок субсидию могут потерять те, кому она действительно необходима

Субсидиантов в Украине начнут массово проверять, и во время этого пострадать могут те украинцы, которым реально нужно помощь от государства. Суть опасности кроется «подводных камнях», которые находятся в Законе «О верификации и мониторинге государственных выплат», подписанном в декабре прошлого года. По новым правилам, выплаты будут начислены только после того, как будут проверены банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Кроме того, будет проверено, посещали ли субсидианты заграницу. Главная цель верификации — сокращение количества существующих субсидиантов, информирует enovosty.com/news.

Проверять людей будут в три этапа. В момент обращения за выплатой, в момент осуществления выплат и третий — после предоставления помощи от государства.

Во время верификации государство будет собирать данные о владении недвижимости, транспортом. Под контролем будет также всё, что касается движения денег на счетах в банках, данные о поездках за границу, зарплате и других полученных доходах. Новости об этом не могут не пугать украинцев, так как многие могут потерять помощь, в которой действительно нуждаются. Проблема, в частности, заключается в том, что информация в базах может быть неточными или неполными. Также, человеку могут помогать родственники или они могут иметь давние накопления.