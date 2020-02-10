Александр Леонов рассказал о влиянии «антикризисного пакета» на экономику: слова расходятся с делами

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что министерство предложило «антикризисный пакет» для экономики, который предусматривает расширение финансирования на стимулирование развития транспортной инфраструктуры, программ финансовой поддержки, секторальных программ производства, развитие оборонно-промышленного комплекса

С вопросом относительно влияния «антикризисного» пакета на экономику “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что «антикризисный пакет» не окажет влияния на экономическую ситуацию в стране

«Для того, чтобы «антикризисный пакет» был реализован, он должен быть предусмотрен, как минимум, в бюджете. В бюджете этих средств предусмотрено не было. Также мы видим события, которые уже прямо повлияли на инвестиционный климат и производство. Мы помним законопроект по табачным компаниям, которые вынуждены были отреагировать на действия законодателей. Мы видели экспорт электроэнергии в Украину из РФ, в результате чего Украина сегодня несет убытки. Атомная генерация, например, сообщает, что они не могут продать электроэнергию. Министр энергетики уже заявлял, что у Украины есть серьезные проблемы в связи с этим решением. И так далее.

И сообщение о том, что разработан «антикризисный пакет» и будут стимулы является пока только словами, которые прямо расходятся с делами. Потому что дела как раз и бьют по инвестиционному климату, по развитию производства и т.д. Поэтому, к сожалению, эти заявления на данный момент ничего не дадут», — отмечает Александр Леонов

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