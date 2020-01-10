«Победа со слезами на глазах»: В Совете НБУ назвали обратную сторону низкой инфляции

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Госстат обнародовал данные об инфляции в 2019 году. Потребительские цены выросли за год на 4,1%. Нацбанк формально достиг цели по инфляции, зафиксированной в «Основах денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу» — 5% ± 1 В.П.

Об этом на странице в facebook утром 10 января, написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Эксперт отметил тот факт, что продукты питания подорожали в 2019 году, по оценкам Госстата, на 4,8%, то есть, рост цен на продукты был выше потребительской инфляции. Что касается административно устанавливаемых цен, то горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения — на 12,7%, водоотведение — на 12,2%. Но, благодаря снижению тарифов на газ на 28,7% в целом жилищно-коммунальные услуги стал дешевле на 1,9%:, информирует enovosty.com/news.

«Потребительская инфляция в прошлом году была на самом низком уровне с 2013 года. Каким образом удалось добиться низкой инфляции? Повлияла благоприятная конъюнктура на мировых рынках основных импортируемых товаров — нефти и газа. Внесла свой вклад ревальвация гривны (правда, в падение промпроизводства и рост внешней торговли она тоже внесла свой вклад — исключительно отрицательный). Но главное, что обеспечило низкую потребительскую инфляцию — неоправданно жесткая монетарная политика Правления НБУ: снижение учетной ставки началось слишком поздно, размер снижения ставки был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.)».

Богдан Данилишин написал о том, что сегодня учетная ставка Национального банка Украины в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции, назвав обратную сторону низкой инфляции, негативную. Эта сторона, по мнению эксперта, сильно превалирует над позитивом:

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«Шесть месяцев подряд, в период с мая по ноябрь, падает промышленное производство (за декабрь данных пока нет), причем в ноябре прошлого года промпроизводство упало на 7,5% к ноябрю 2018 года и на 4,6% к октябрю 2019 года.

-цены производителей за 11 месяцев прошлого года снизились на 4%, в том числе в добывающей промышленности — на 19,8%, в перерабатывающей промышленности — на 4,9%. Промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства.

— снижается отношение кредитов реальному сектору экономики к ВВП, оно ставит 21% (в 2018 году — 24%).

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— дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2019 года составил 9,95 млрд долл», — расписал Данилишин.

Кроме того, в своем посте глава Совета НБУ отметил, что безработица среди украинцев в конце прошлой осени увеличилась сразу на 11,4%:

«Высокие ставки по банковским кредитам, обусловленные неадекватно завышенной учетной ставкой НБУ, значительно усложняют кредитование реального сектора экономики и предприятий-экспортеров, в частности. Производители вынуждены сокращать производство и увольнять работников. Еще одним негативным эффектом является отвлечение десятков миллиардов гривен в депозитные сертификаты НБУ, высокая доходность по которым обусловлена уровнем учетной ставки», — написал Богдан Данилишин.