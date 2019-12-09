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Одежда Ким Чен Ына способна сама говорить о его династии, статусе и даже о его отношении к США

Главная » Последние новости » Новости мира » Одежда Ким Чен Ына способна сама говорить о его династии, статусе и даже о его отношении к США
 
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Модные решения Ким Чен Ына дают представление о самовосприятии лидера Северной Кореи, отношениях с противниками и изменениях в Северной Корее.

Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после того, как всю жизнь провел в шикарной резиденции в Пхеньяне и в качестве анонимного школьника в Швейцарии. От детской военной формы до  черного кожаного плаща — решения Кима часто отражают то, как он видит себя, свое лидерство и свое место в мире, информирует enovosty.com/news.

Он имеет больше чем мимолетное сходство со своим дедом, Ким Ир Сеном, первым лидером Северной Кореи.

Что одежда Ким Чен Ына говорит нам о лидере, его стране и его отношениях с противниками его страны?

Много было сделано фотографий Ким Чен Ына в военной форме, когда он был ребенком.

Дети Северной Кореи

Но, как показывает фотография выше, многие школьники в Северной Корее носят военную форму — это, в конце концов, одно из самых военизированных обществ в мире. «С самого раннего возраста нас учат, что это честь быть армией генерала Кима. Практически все воспитание детей заключается в том, чтобы навязать диктатору преданность», — сказал ранее северокорейский беженец Хен Ли.

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Хотя Северная Корея начала испытывать ядерное оружие в 2006 году, что привело к санкциям США и ООН против страны, ядерные испытания и испытания МБР усилились под руководством Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын провел часть своего детства в Швейцарии с тетей и дядей, ходил в школу, где никто не знал, что он на самом деле является частью династии Ким.

Ким Чен Ын

Протестующие в Южной Корее держат фотографию мальчика, предположительно Ким Чен Ына, во время митинга, осуждающего ракетную угрозу Северной Кореи, в Сеуле 19 февраля 2009 года.

Согласно книге Анны Файфилд о Ким Чен Ыне, «Великий преемник: божественно совершенная судьба блестящего товарища Ким Чен Ына», Ким Чен Ын не одевался, как большинство подростков, он был немного изгой в своей средней школе в Берне.

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«Другие ученики склонны были считать Ким Чен Ына странным аутсайдером, не в последнюю очередь потому, что северокореец всегда носил спортивные костюмы, а не джинсы, стандартную одежду подростков во всем мире», — пишет Файфилд.

«В Северной Корее джинсы являются символом презираемого капитализма».

Тем не менее, в то время Ким был одержим американским Чикаго Буллз — восхищение, которое продолжается и по сей день. Пожалуй, самым убедительным напоминанием об этом является дружба Кима с ярким бывшим форвардом «Быков» Деннисом Родманом.

Ким Чен Ын взял на себя руководство Северной Кореей, когда был довольно молод — около 27 лет. Но он уже предпочитал зрелый стиль своего деда, Ким Ир Сена.

Северная Корея Ким Чен Ун

После того, как Ким вернулся в Северную Корею, чтобы закончить свое обучение, он в основном оставался вне поля зрения общественности до 2009 года. Он появился на международной арене как преемник своего отца и носил традиционные костюмы и очки в роговой оправе, столь любимые дедом.

Некоторые думают, что это не случайность — он пытается напомнить северокорейцам о старых добрых временах Ким Ир Сена, когда северокорейская экономика превзошла экономику Юга, а также закрепить свое место в качестве законного наследника династии Кимов.

«Ким Чен Ын определенно пытался связать это с помощью своего внешнего вида. Но они также похожи друг на друга, по крайней мере, намного больше, чем Ким Чен Ын похож на отца», — сказала Файфилд в интервью Vox.

Ким Чен Ын

Сам Ким Чен Ын выглядит довольно классически — Майкл Мэдден из Центра Стимсона сравнивает его с хипстером.

«У Ким Чен Ына есть красивая одежда», — сказал Мэдден Инсайдеру. «Если бы он был в Америке, он был бы одним из тех парней, которых мы видим в Портленде, в Бруклине. Он одевается в винтажном стиле, и я его не виню», — сказал Мэдден, предполагая, что одежда Кима больше говорит о его личном вкусе, чем выступает как напоминание своим подданным о дедушке.

«Ким Чен Ын и его одежда демонстрируют меняющиеся социальные ценности», — сказал Мэдден.Ким Чен Ын Самджийон.JPG

Ким Чен Ын надел свой широко известный кожаный плащ во время разрезания ленты в Самджийоне, горном анклаве возле горы.

По словам Мэддена, эта куртка была, безусловно, уникальной — и именно это было целью.

«Когда он пошел и сел на платформу, он выглядел как Ким Чен Ын, а не просто какой-то парень», — сказал Мэдден.

По словам Мэддена, кожаное пальто, вероятно, отличало Кима от всех вокруг, а не только от деда.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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