«Нам нужна помощь»: в Стокгольме больницы не справляются со второй волной COVID

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В Стокгольме больницы не справляются со второй волной COVID

Глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон обратился к властям с просьбой прислать дополнительный медицинский персонал, поскольку больницы не справляются со второй волной COVID. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

В Швеции, которая не вводила строгие карантинные меры, очень высокий уровень смертности. В среду, 9 декабря, было зафиксировано 7300 смертей. «Нам нужна помощь», — сказал Бьорн Эрикссон

Столкнувшись с резким увеличением числа новых случаев заболевания, правительство Швеции ужесточило карантинные ограничения. Однако стремительный рост распространения COVID уже тяжело остановить. «Хватит значит хватит … Последствия ужасны», — сказал Эрикссон

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