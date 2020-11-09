Ситуация критическая: Эксперты озвучили ключевую проблему для Байдена-президента

Главная » Последние новости » Новости мира » Ситуация критическая: Эксперты озвучили ключевую проблему для Байдена-президента Ситуация критическая: Эксперты озвучили ключевую проблему для Байдена-президента

Закрыть Отправить

Джо Байдену придется столкнуться с серьезной проблемой, которую ему по наследству передаст Дональд Трамп

Пока Дональд Трамп из последних сил цепляется за кресло в Белом доме, эксперты рассказали о том, с чем придется столкнуться новоизбранному президенту Джо Байдену. Ещё будучи кандидатом в президенты, Байден пообещал американцам, что борьба с коронавирусом станет для него приоритетом. Тем не менее, эксперты считают, что он получит от Дональда Трампа катастрофическую ситуацию. Это стремительный рост больных и люди, которые тотально не верят всем советам медиков и протестуют против правил карантина, информирует enovosty.com/news.

Как сообщают западные СМИ, медики считают, что на новой должности Байдену придется бороться с серьезным кризисом, а количество больных COVID-19 в Соединенных Штатах будет стремительно расти. Именно пандемия стала «черным лебедем» Дональда Трампа, который не сумел с ней справиться и только накопил проблемы, которые и передаст новому главе Белого дома.

Экс-руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Том Фриден заявил о том, что Америка и Байден в ближайшие недели встретится с глазу на глаз с большой проблемой, так как коронавирус во многих регионах полностью вышел из-под контроля. Это становится «идеальным сценарием для распространения COVID-19».

Отметим, бывший вице-президент США Джо Байден уже сегодня, 9 ноября, рассмотрит план из семи пунктов по борьбе с вирусом. Среди прочего, демократ намерен обязать жителей каждого американского штата носить защитные маски.

Читайте: Байден отменит ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Напомним, по состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 469 018 человек