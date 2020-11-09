Президент Ирана призывает Байдена вернуть США к ядерному соглашению, — Associated Press
Президент Ирана призывает Джо Байдена вернуть США к ядерному соглашению
Президент Ирана Хасан Рухани призвал президента США Джо Байдена «компенсировать прошлые ошибки» и вернуть США к ядерному соглашению 2015 года. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
«Теперь у администрации США появилась возможность компенсировать прошлые ошибки и вернуться на путь соблюдения международных соглашений посредством соблюдения международных норм», — цитирует его слова государственное информационное агентство IRNA.
При президенте Дональде Трампе напряженность в отношениях между США и Ираном обострилась, достигнув апогея в начале этого года. Одним из знаковых внешнеполитических шагов Трампа стал односторонний выход США из ядерной сделки Ирана в 2018 году, когда Тегеран пообещал ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций.
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После этого США вновь ввели санкции в отношении Ирана, которые сильно нанесли вред его экономике, сильно пострадавшей от COVID-19.