Министр обороны Великобритании предупреждает о начале третьей мировой войны, — Sky News

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Министр обороны Великобритании Ник Картер предупреждает о начале третьей мировой войны

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер сообщил, что экономическая неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, увеличивает риск третьей мировой войны. Ник Картер также сообщил, к 2030 году роботы-солдаты могут составлять не менее четверти британской армии. Об этом сообщает Sky News , информирует enovosty.com/news.

В интервью Sky News накануне Дня памяти генерал сэр Ник Картер сказал, что дань уважения тем, кто погиб во время Первой мировой войны, по-прежнему актуальна сегодня, хотя в живых уже нет ни одного человека. И количество ветеранов Второй мировой войны сокращается.

«Вы говорите, что существует реальная угроза новой мировой войны?» — спросила редактор отдела иностранных дел Sky News Дебора Хейнс. На это Картер ответил: «Я говорю, что это риск, и мы должны осознавать эти риски. Вот почему память так важна».