Конфликты выйдут из-под контроля: Британский генерал предупредил о новой мировой войне

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Из-за коронакризиса локальные конфликты могут выйти из-под контроля, а мир стал очень тревожным местом

Пандемия коронавируса несёт риск начала нового масштабного конфликта. Об этом предупредил Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер. Он полагает, что экономические последствия коронакризиса, который охватил всю планету, несут риск эскалации локальных конфликтов. Это может грозит началом новой масштабной мировой войны, информирует enovosty.com/news.

По словам британского генерала, история может и не повторяться, но она имеет свой ритм. Если посмотреть на прошлый век, то можно заметить, что перед мировыми войнами наблюдалась эскалация, которая стала причиной просчетов. Это становилось толчком для начала мировой войны в таком масштабе, которого больше не повторится.

Глава Генштаба Великобритании полагает, что сейчас наш мир превратился в очень «неопределенное и тревожное место», потому нужно отдавать себе отчёт обо всех существующих рисках. Необходимо оглянуться на историю и вынести урок о том, что нужна максимальная осторожность с региональными конфликтами, которые сегодня наблюдаются в мире.

Напомним, этой осенью с новой интенсивностью разогрелись бои в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, уже седьмой год на Донбассе продолжается необъявленная война с РФ.

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