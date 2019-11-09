Госдеп США разблокировал помощь Украине до официального распоряжения Трампа — Bloomberg
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине еще до того, как соответствующее распоряжение издал президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.
Решение Государственного департамента, о котором ранее не сообщалось, вытекает из юридического заключения, сделанного ранее в этом году, передано в секретном меморандуме госсекретарю Майклу Помпео. Таким образом, юристы Госдепартамента обнаружили, что Управление по управлению и бюджету Белого дома, и, следовательно, президент, не имеют юридического права блокировать расходы Украины на помощь.
Замораживание Белого дома помощи Украине, включая отдельный пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов США от Министерства обороны, стало центральной проблемой на слушаниях по импичменту Дома, где, по словам свидетелей, Трамп приказал приостановить оказание помощи, чтобы заставить Украину объявить о расследовании по делу Джо Байдена.
Спор о помощи отражен в показаниях Уильяма Тейлора, временного посланника в Украине. Он сообщил, что летом юристы Госдепартамента сообщили, что помощь может быть потрачена независимо от того, какое место занимает бюджетное управление Белого дома.
Задержка средств вызвала смятение, если не панику, в государственных и оборонных департаментах, потому что закон требовал, чтобы они потратили деньги к концу финансового года 30 сентября, — отмечает издание.
Напомним, демократы планируют провести всеобщее голосование за импичмент президента США Дональда Трампа к Рождеству, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии.
«Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством», — пишет газета.