Госдеп США разблокировал помощь Украине до официального распоряжения Трампа — Bloomberg

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине еще до того, как соответствующее распоряжение издал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

Решение Государственного департамента, о котором ранее не сообщалось, вытекает из юридического заключения, сделанного ранее в этом году, передано в секретном меморандуме госсекретарю Майклу Помпео. Таким образом, юристы Госдепартамента обнаружили, что Управление по управлению и бюджету Белого дома, и, следовательно, президент, не имеют юридического права блокировать расходы Украины на помощь.

Замораживание Белого дома помощи Украине, включая отдельный пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов США от Министерства обороны, стало центральной проблемой на слушаниях по импичменту Дома, где, по словам свидетелей, Трамп приказал приостановить оказание помощи, чтобы заставить Украину объявить о расследовании по делу Джо Байдена.

Спор о помощи отражен в показаниях Уильяма Тейлора, временного посланника в Украине. Он сообщил, что летом юристы Госдепартамента сообщили, что помощь может быть потрачена независимо от того, какое место занимает бюджетное управление Белого дома.

Задержка средств вызвала смятение, если не панику, в государственных и оборонных департаментах, потому что закон требовал, чтобы они потратили деньги к концу финансового года 30 сентября, — отмечает издание.

Напомним, демократы планируют провести всеобщее голосование за импичмент президента США Дональда Трампа к Рождеству, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии.

«Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством», — пишет газета.