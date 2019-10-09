В США презентуют новую систему ПВО

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Для противостояния современным угрозам в США разработали новую систему ПВО, получившую название IM-SHORAD

Современное поле битвы превратилось в сложный театр угроз: от мощных зенитных ракет и небольших, но смертоносных беспилотных летательных аппаратов, которые могут четко определять местонахождение войск или скопление целей, до разнообразных бомбардировщиков. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Для противостояния современным угрозам в США разработали новую систему ПВО, получившую название IM-SHORAD. IM-SHORAD будет интегрирована на Stryker A1 с применением функций “обнаружить-идентифицировать-отслеживать-победить”, что должно обеспечить поражение беспилотных летательных аппаратов, стационарных и винтокрылых угроз.

IM-SHORAD, установленный на Stryker, включает в себя радиолокатор Sentinel, пусковую установку Stinger Vehicle, пусковую установку M299 и систему радиосвязи между пунктами в пределах видимости.