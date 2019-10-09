В Германии произошло вооруженное нападение на синагогу: есть жертвы
В городе Галле произошло вооруженное нападение на синагогу
В Германии два человека погибли в результате вооруженного нападения на синагогу. Об этом сообщает Тассило Хаииель в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Также сообщается, что на еврейском кладбище была взорвана ручная граната. Очевидец рассказал, что преступник также стрелял по находящемуся рядом магазину кебабов.
Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.
Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.
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Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910
— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9 октября 2019 г.
Стрельба в синагоге произошла в день «Йом Кипур», который является самым священным днем года в иудаизме. «Наши силы задержали одного человека. Тем не менее, пожалуйста, будьте бдительны», — сообщили в полиции.
К сожалению, несмотря на всеобъемлющую денацификацию в послевоенную эпоху, антисемитская ненависть так и не исчезли полностью, будь то у крайне правых неонацистов или у недавно прибывших мусульманских иммигрантов.