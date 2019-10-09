В Германии произошло вооруженное нападение на синагогу: есть жертвы

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В городе Галле произошло вооруженное нападение на синагогу

В Германии два человека погибли в результате вооруженного нападения на синагогу. Об этом сообщает Тассило Хаииель в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Также сообщается, что на еврейском кладбище была взорвана ручная граната. Очевидец рассказал, что преступник также стрелял по находящемуся рядом магазину кебабов.

Стрельба в синагоге произошла в день «Йом Кипур», который является самым священным днем года в иудаизме. «Наши силы задержали одного человека. Тем не менее, пожалуйста, будьте бдительны», — сообщили в полиции.

К сожалению, несмотря на всеобъемлющую денацификацию в послевоенную эпоху, антисемитская ненависть так и не исчезли полностью, будь то у крайне правых неонацистов или у недавно прибывших мусульманских иммигрантов.