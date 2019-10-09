Трамп угрожает экономической войной стране, в которой США размещают ядерное оружие

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп угрожает экономической войной стране, в которой США размещают ядерное оружие Трамп угрожает экономической войной стране, в которой США размещают ядерное оружие

Закрыть Отправить

Отношения между США и Турцией ухудшились за последние несколько лет, но на авиабазе Инджирлик в Адане, все еще размещено американское оружие

Угроза Трампа начать экономическую войну против Турции может серьезно дестабилизировать ключевой альянс США, который на протяжении десятилетий имел важное значение для США на Ближнем Востоке., информирует enovosty.com/news.

После объявления о том, что США выведут войска из северо-восточной Сирии и фактически оставят курдские сирийские силы обороны наедине с боевиками ИГИЛ, Трамп сделал неоднозначное заявление о союзнике США по НАТО.

«Если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (я уже делал это раньше)! Они должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали намного больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ)», — написал президент США в твиттере.

Отношения США с Турцией ухудшились из-за решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400, но факт остается фактом, что значительная часть ядерного арсенала США размещена на авиабазе Инджирлик в Турции.

Читайте: В РФ резко изменили риторику по НАТО и войне

Американские бомбы размещаются на турецкой базе с 1960-х годов, сообщает The New Yorker. Даже в то время официальные лица США беспокоились о том, что Турция и другие члены НАТО могут использовать ядерное оружие без разрешения или ведома США.

Эксперты давно выражали сомнение в целесообразности размещения оружия в Турции. В 2016 году Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии Центра изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартин, заявлял об опасности хранения ядерного оружия в Турции после несостоявшегося государственного переворота.

«Авиабаза — это не крепость; она не предназначена для того, чтобы выдержать осаду правительства принимающей страны», — писал тогда Льюис, хотя США вложили миллионы долларов в повышение безопасности своего ядерного арсенала.

Читайте: Reuters: Нетаньяху заявил, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие на секретном объекте

По словам Ханса М. Кристенсена, директора Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, существует несколько потенциальных сценариев того, как ядерный арсенал США в Инджирлик может быть скомпрометирован.

«Один из возможных сценариев — это хорошо скоординированная террористическая атака, которая вызывает хаос внутри страны», — сказал Кристенсен изданию Business Insider.

Кристенсен отметил, что Инджирлик «радикально отличается от любого другого хранилища ядерных материалов», учитывая политическую нестабильность и все ухудшающиеся отношения между США и Турцией.

«Было ясно, что после попытки государственного переворота в 2016 году все более и более опасно хранить ядерное оружие в Турции», — сказала изданию Insider заместитель директора Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина в Миддлбери.

Единственный способ избежать политических последствий с Турцией — это вывести ядерный арсенал США из всех стран НАТО, где хранится оружие.

Хотя ядерное оружие первоначально было направлено в страны-члены НАТО, чтобы продемонстрировать приверженность США альянсу против России и не допустить, чтобы союзные страны разработали свое собственное ядерное оружие, оно бесполезно в реальном конфликте.