The Washington Times: В США обеспокоены решением Трампа о выводе войск из Сирии

Бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс сообщила, что решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии является ужасным. Об этом сообщает Эндрю Блейк в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Это люди, которые в течение последних четырех лет боролись за нас, чтобы победить ИГИЛ. Они делали это с огромной эффективностью и принесли огромные жертвы, а мы просто сказали им: «Прощайте»», — сказала Райс о курдах.

«И это просто ужасно, потому что мы обещали им наше партнерство. И мы обещали им, что если они будут бороться с нами, чтобы победить нашего общего врага, мы будем с ними. А Трамп встал «не с той ноги» и решил вывести войска», — сказала Райс.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.