Северная Корея готовится к масштабному военному параду, несмотря на COVID-19, — Reuters

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Северная Корея готовится к масштабному военному параду, несмотря на COVID-19

Жители Северной Кореи в медицинских масках собрались в центре Пхеньяна на репетиции большого военного парада, который должен будет пройти в субботу. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Парад знаменует 75-ю годовщину основания правящей Рабочей партии Кореи. Мероприятия будут включать концерты, художественные и промышленные выставки, шоу и церемонии по случаю завершения строительных проектов.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на неназванные источники сообщило, что есть признаки того, что государственная телекомпания Северной Кореи готовится транслировать парад в прямом эфире впервые с 2017 года и что лидер Ким Чен Ын может выступить с речью во время мероприятия.

Официальные лица в Южной Корее и Соединенных Штатах говорят, что Северная Корея могла бы использовать парад, чтобы продемонстрировать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

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«Существует вероятность того, что Северная Корея представит новое стратегическое оружие, такое как новые межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем», — говорится в сообщении