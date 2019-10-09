Reuters: В Китае обвинили компанию Apple в помощи гонконгским активистам

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В Китае обвинили компанию Apple Inc в том, что в магазине приложений компании было размещено специальное приложение, которое отслеживает передвижение полиции по Гонконгу

Китайская государственная газета критикует компанию Apple за предоставление гонконгским активистам возможности использовать специальное приложение ресурса во время протестов, — сообщают Твинни Сью и Стефен Неллис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Официальная газета Коммунистической партии Китая «People’s Daily» обвинила компанию Apple Inc в том, что в магазине приложений компании было размещено специальное приложение, которое отслеживает передвижение полиции по Гонконгу и используется протестующими во время демонстраций.

В сообщении не упоминается название приложения. Но, по мнению, китайских властей Apple оказывает помощь протестующим

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