Китай заполняет «стратегический вакуум» в Тихом океане, оставленный США и союзниками

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Тайвань лишился двух из своих немногих оставшихся союзников в конце сентября

1 декабря 2016 года у 22 стран были дипломатические отношения с Тайванем, островным государством, которое Китай считает отколовшейся провинцией., информирует enovosty.com/news.

2 декабря того же года избранный президент Дональд Трамп и тайваньский президент Цай Ин-вен провели, как считается, первый телефонный звонок между тайваньским лидером и американским президентом с 1979 года.

21 декабря 2016 года Сан-Томе и Принсипи, островная страна в Западной Африке, отвернулись от Тайваня и перешли на сторону Китая, как и Панама в 2017 году. Сальвадор и Доминиканская Республика последовали их примеру в 2018 году. В сентябре этого года Соломоновы Острова и Кирибати, обе тихоокеанские островные страны, разорвали дипломатические отношения с Тайванем.

Сейчас только 15 стран, пять из которых являются небольшими тихоокеанскими островами, имеют дипломатические отношения с Тайбэем, по сравнению со 180, признавшими Пекин

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Доктор Анна Паулс, старший преподаватель Центра исследований в области обороны и безопасности при Университете Масси в Новой Зеландии и эксперт по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, объяснила, почему страны переходят на сторону Пекина.

Факторы, побудившие Соломоновы Острова и Кирибати сменить дипломатическое признание с Тайваня на Китай в сентябре, имеют меньшее отношение к идеологии и больше связаны с императивами развития и внутренней политикой.

Считается, что Китай может предложить больше, и, безусловно, с точки зрения развития инфраструктуры, это правда.

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Важно также помнить, что это было и политическое решение в обеих странах, и, в случае Соломоновых островов, процесс, который должен был включать публичные консультации, был просто отменен.

С 2018 года США расширяют дипломатическое сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Тихом океане; как и Австралия со своей программой «Pacific Step Up», «Pacific Reset» Новой Зеландии и «Pacific Uplift» Соединенного Королевства.

США также работают над расширением сотрудничества в сфере обороны и безопасности с тихоокеанскими партнерами.

Небольшие страны Тихоокеанского региона прекрасно понимают, что интерес США и союзников к их региону является лишь результатом опасений по поводу влияния Китая, а не подлинного желания взаимодействовать со странами Тихого океана и поддерживать их интересы. Сегодня Тихоокеанские страны ясно заявляют, что не хотят быть пешками в геополитических играх.