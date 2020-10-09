Идея администрации Трампа о продаже ОАЭ истребителей F-35 столкнулась с проблемами, — Fox News

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Сенатор Джим Риш из штата Айдахо выразил обеспокоенность по поводу предлагаемой продажи и ее влияния на безопасность США

Идея администрации президента США Дональда Трампа о продаже Объединенным Арабским Эмиратам истребителей F-35 столкнулась с проблемами. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Председатель комитета сената США по международным отношениям сенатор Джим Риш из штата Айдахо выразил обеспокоенность по поводу предлагаемой продажи и ее влияния на безопасность США.

«Любые потенциальные продажи оружия должны пройти консультации в Конгрессе. Когда США осуществляют продажи военной техники иностранным государствам, мы делаем это с пониманием того, что наши военные технологии не будут использоваться для помощи нашим противникам», — сказал сенатор.

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«Продажа F-35 Объединенным Арабским Эмиратам может дать России доступ к американским технологиям», — написал он. «Соединенным Штатам следует воздержаться от экспорта F-35 в ОАЭ до тех пор, пока Абу-Даби не предпримет ощутимых шагов по отделению от России», — сказал Джим Раш, заявив, что «любая передача технологий «может позволить Москве производить системы противоракетной обороны, способные сбивать американские самолеты»