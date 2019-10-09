РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Глаза войны: фото итальянского фотографа

Все фото »

Новости мира

09.10.2019 г.
19:18Associated Press: В РФ фонд Навального признали "иностранным агентом"
17:34The Washington Times: В США обеспокоены решением Трампа о выводе войск из Сирии
16:37Reuters: В Китае обвинили компанию Apple в помощи гонконгским активистам
15:59В Германии произошло вооруженное нападение на синагогу: есть жертвы
15:34В США презентуют новую систему ПВО
15:03Резкий взлет и неминуемое падение ВКС РФ, - Злой Одессит
15:00Китай заполняет «стратегический вакуум» в Тихом океане, оставленный США и союзниками
Все новости мира

Аналитика

08.10.2019

Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко

Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию стороной конфликта и обвинил европейские страны в бездействии, а в Украину приближается бабье ...
07.10.2019

Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков

Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Штайнмайер пояснил, что же содержит "формула Штайнмайера", в деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один обличитель, а в "Слуге ...
07.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Новая власть таки взялась за крайне непредсказуемую затею в виде скоропостижного введения рынка земли, правда, не с 1 января 2020 года, как обещалось, ...

Последние новости

09.10.2019 г.
20:28 В НБУ рассказали о меморандуме с МВФ
20:11 В Украине приняли закон о защите географических брендов
19:43 Митрополит Епифаний получит престижную премию: подробности
19:18 Associated Press: В РФ фонд Навального признали "иностранным агентом"
19:01 Ярослав Жалило рассказал о преимуществах отмены трудовых книжек
18:54 Акция у Кабмина: Переселенцы просят о помощи (ВИДЕО)
18:38 «Мы не можем ждать месяцами»: тяжелобольные украинцы требуют от МОЗ разблокировать закупку лекарств (ВИДЕО)
18:33 СБУ разоблачила вербовку террористами "ЛНР" гражданина одной из стран Ближнего Востока
18:17 Эксперты рассказали о распространенных ошибках, которые совершаются после окрашивания волос
17:45 НАБУ и САП пытались сфабриковать экспертизу по делу «Роттердам+», - экс-глава НКРЭКУ
17:34 The Washington Times: В США обеспокоены решением Трампа о выводе войск из Сирии
17:10 Большинство реликвий Киевской Руси вывезли в Россию и переименовали, – ученые
16:57 Колонна ветеранов АТО и добровольцев идет в направлении Золотого на митинг против "формулы Штайнмайера"
16:37 Reuters: В Китае обвинили компанию Apple в помощи гонконгским активистам
16:21 Оккупанты устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак
15:59 В Германии произошло вооруженное нападение на синагогу: есть жертвы
15:34 В США презентуют новую систему ПВО
15:03 Резкий взлет и неминуемое падение ВКС РФ, - Злой Одессит
15:00 Китай заполняет «стратегический вакуум» в Тихом океане, оставленный США и союзниками
14:45 «Киевпастранс» представил необычный фирменный талисман собственной разработки (ФОТО)
14:36 Законопроект 1210 идет вразрез с планами Кабмина по налоговой реформе
14:30 В США провели испытания новейшего революционного беспилотника (ВИДЕО)
14:15 В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости
14:00 Трудовые книжки отменят в этом году, на смену придут электронные документы с информацией о стаже
13:45 В Украине предлагают поменять административно-территориальное устройство страны
13:36 Назвали еще одну причину преждевременного старения
13:30 Эстония отказалась принимать иммигрантов из Африки из-за проблем с украинцами
13:21 Уволились два члена НКРЭКУ: Вовк рассказал о давлении лоббистов Коломойского на комиссию
13:20 The New York Times: Элитное подразделение путинского ГРУ проводит «скоординированную кампанию по дестабилизации Европы»
13:13 Поправка Геруса о возобновлении импорта электроэнергии возвращает Украину обратно в Россию, - СМИ
13:12 Украинский фермер выращивает экзотический африканский овощ
13:05 "Царь холопов не услышал": Жители Крыма массово протестуют против установки заборов возле моря
12:54 Спрос на электромобили в Украине вырос почти в два раза за год
12:48 Назвали дешевые продукты, которые помогут похудеть
12:37 Американский истребитель разбился в Германии: все подробности катастрофы
12:30 МОН Украины начнет сотрудничество с Google для повышения цифровой грамотности педагогов
12:28 Медики рассказали, как бороться с осенней сонливостью
12:05 Угрозу увидели сразу: Трамп и Зеленский вели сумасшедший и пугающий разговор, - The New York Times
12:02 Трамп угрожает экономической войной стране, в которой США размещают ядерное оружие
12:01 "ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю Украины. Космическая сумма
11:29 Эксперт рассказал, что будет после ухода Путина
11:18 Украинские конструкторы разработали универсальную управляемую ракету
11:04 Враг частично покинет Донецк: заместитель командующего штаба ООС раскрыл детали разведения сил
11:00 Трамп ввел визовые ограничения для чиновников из Китая
10:48 Хотят больше - получают меньше: В Украине сложилась странная ситуация с зарплатами
10:35 Американский сжиженный газ побеждает «Северный поток – 2»
10:15 В Украине назвали настоящую стоимость переписи населения в 2020-м
10:10 Дефолт так дефолт? Суд Коломойского против Украины вышел на финишную прямую, - Фурса
10:08 Дублет рассказал о современной революции в жизни всех украинцев
10:00 В ЕС назвали две альтернативы сделке по Brexit
09:42 "В боевой готовности": Появились тревожные данные о войсках РФ около границ Украины
09:36 Известный танцор из Украины удивил скандальным заявлением о Путине
09:27 Субсидии по-новому: что изменилось?
09:08 США строят защитный купол из 1200 спутников
09:00 Трамп встретится с Эрдоганом в ноябре
08:52 Соцсети шокированы решением Нидерландов относительно Украины
08:44 Данилюк раскрыл детали своего увольнения и рассказал об интересном предложении
08:40 Украинцы представили новый бронетранспортер, который не имеет аналогов
08:28 Адская осень Трампа, - Пономарь
08:15 В Киеве появился маньяк
Все новости »

Associated Press: В РФ фонд Навального признали «иностранным агентом»

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В РФ фонд Навального признали "иностранным агентом"
 
Печать Отправить на почту

 

 

В РФ Фонд по борьбе с коррупцией Навального признали «иностранным агентом»

В России некоммерческую антикоррупционную организацию, созданную лидером оппозиции Алексеем Навальным, объявили иностранным агентом, что рассматривается мировым сообществом как попытка борьбы с оппозицией. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Фонд по борьбе с коррупцией, который занимается крупными коррупционными расследованиями, был добавлен в реестр иностранных агентов без объяснения причин. Навальный всегда старался не использовать иностранное финансирование, чтобы не оказаться в списке иностранных агентов и избежать обвинений в иностранном вмешательстве.

Навальный, которого неоднократно сажали в тюрьму за организацию протестов, публиковал множество сообщений о коррупции в России. Он является одним из самых сильных политических соперников президента Владимира Путина, а его фонд был главной силой антиправительственных митингов в Москве этим летом.

В своих сообщениях в Twitter 43-летний лидер оппозиции отверг обвинения, что его организация финансировалась из-за рубежа, и призвал российские власти предоставить доказательства, подтверждающие их претензии.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 191

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Все статьи


Читайте также

Reuters: В Китае обвинили компанию Apple в помощи гонконгским активистам
 Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера"
Reuters: Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда
 Горячий день: Под Радой собираются националисты, на заседание едет президент
Reuters: В РФ из-под стражи освободили оппозиционера благодаря учителям и священникам
 The New York Times: Cтали появляться очевидные признаки грядущего падения режима Путина
Киев направил ноту Боснии и Герцеговине: что известно
 В России опять начались массовые протесты
Загрузка...

Армия

Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Беспилотный летательный аппарат Camcopter S-100 (Австрия)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Беспилотник-камикадзе «Гайдамака» М-49
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ЯНУКОВИЧ
Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Оксана
МАРЧЕНКО
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Как действует фискальная мафия в Украине

Как действует фискальная мафия в Украине

В руководстве ГФС продолжают работать на руководящих должностях чиновники, обогащавшиеся за счет незаконных схем
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

 