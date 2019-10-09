Associated Press: В РФ фонд Навального признали «иностранным агентом»
В РФ Фонд по борьбе с коррупцией Навального признали «иностранным агентом»
В России некоммерческую антикоррупционную организацию, созданную лидером оппозиции Алексеем Навальным, объявили иностранным агентом, что рассматривается мировым сообществом как попытка борьбы с оппозицией. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.
Фонд по борьбе с коррупцией, который занимается крупными коррупционными расследованиями, был добавлен в реестр иностранных агентов без объяснения причин. Навальный всегда старался не использовать иностранное финансирование, чтобы не оказаться в списке иностранных агентов и избежать обвинений в иностранном вмешательстве.
Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег.
— Alexey Navalny (@navalny) 9 октября 2019 г.
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Навальный, которого неоднократно сажали в тюрьму за организацию протестов, публиковал множество сообщений о коррупции в России. Он является одним из самых сильных политических соперников президента Владимира Путина, а его фонд был главной силой антиправительственных митингов в Москве этим летом.
В своих сообщениях в Twitter 43-летний лидер оппозиции отверг обвинения, что его организация финансировалась из-за рубежа, и призвал российские власти предоставить доказательства, подтверждающие их претензии.