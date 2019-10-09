Associated Press: В РФ фонд Навального признали «иностранным агентом»

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В РФ фонд Навального признали "иностранным агентом" Associated Press: В РФ фонд Навального признали "иностранным агентом"

Закрыть Отправить

В РФ Фонд по борьбе с коррупцией Навального признали «иностранным агентом»

В России некоммерческую антикоррупционную организацию, созданную лидером оппозиции Алексеем Навальным, объявили иностранным агентом, что рассматривается мировым сообществом как попытка борьбы с оппозицией. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Фонд по борьбе с коррупцией, который занимается крупными коррупционными расследованиями, был добавлен в реестр иностранных агентов без объяснения причин. Навальный всегда старался не использовать иностранное финансирование, чтобы не оказаться в списке иностранных агентов и избежать обвинений в иностранном вмешательстве.

Навальный, которого неоднократно сажали в тюрьму за организацию протестов, публиковал множество сообщений о коррупции в России. Он является одним из самых сильных политических соперников президента Владимира Путина, а его фонд был главной силой антиправительственных митингов в Москве этим летом.

В своих сообщениях в Twitter 43-летний лидер оппозиции отверг обвинения, что его организация финансировалась из-за рубежа, и призвал российские власти предоставить доказательства, подтверждающие их претензии.