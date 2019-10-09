5 основных игроков, которые почувствуют влияние решения Трампа вывести войска из Сирии

Все основные игроки, которые могут быть затронуты таким решением.

Президент Дональд Трамп в воскресенье объявил, что американские войска скоро будут выведены из северо-восточной Сирии , что, по мнению наблюдателей, может поставить под угрозу курдских союзников Соединенных Штатов и подготовить почву для крупного турецкого нападения. «Турция скоро будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в Северную Сирию», — говорилось в заявлении Белого дома поздним вечером. В заявлении также говорится, что США обратились к своим европейским союзникам за поддержкой в ​​возвращении иностранных боевиков ИГИЛ из Сирии, но «они не хотели их и отказались». Вот все основные игроки, которые могут быть затронуты таким решением:, информирует enovosty.com/news .

Американские войска, в настоящее время насчитывающие около 1000 человек

США вступили в партнерские отношения с сирийскими курдскими боевиками в 2015 году после того, как боевики Исламского государства захватили примерно треть северо-восточной Сирии. После четырехлетней военной операции последний оплот ИГИЛ в Багузе, Сирия, был разгромлен в марте.

С тех пор США сохранили небольшое количество военнослужащих в Сирии, которых в настоящее время насчитывается около 1000, сообщает The New York Times.

Трамп впервые объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре, когда он написал в Твиттере: «Мы победили ИГИЛ в Сирии».

Читайте: Турция провела испытания первого боевого лазера (ВИДЕО)

Этот шаг вызвал критику и даже побудил министра обороны Джеймса Мэттиса уйти в отставку, заявив, что США необходимо «проявить уважение» к своим союзникам. Он утверждал, что вывод США даст России и Ирану больше власти и влияния в регионе.

Трамп в понедельник утром защитил свое решение, заявив, что оставшиеся в регионе солдаты и заключенные в тюрьму тысячи бойцов ИГИЛ обошлись США в огромную цену.

«Я боролся почти 3 года, но нам пора выбраться из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и привести наших солдат домой. ВЫИГРАТЬ», написал он в серии твитов.

Читайте: Эрдоган объявил о начале строительства военных кораблей для Пакистана

Он продолжил: «Мы в 7000 милях отсюда и снова сокрушим ИГИЛ, если они приблизятся к нам!»

Республиканцы и бывшие официальные лица США заявили, что вывод войск является «недальновидным и безответственным» и поставил под угрозу союзников США.

Сирийские демократические силы во главе с курдами

Бойцы сирийских демократических сил на севере Ракки, Сирия.

Сирийские демократические силы, также известные как СДС, являются главными союзниками США в регионе и в течение многих лет отбивались от боевиков Исламского государства.

Их партнерство началось в 2014 году, после того как боевики ИГИЛ окружили курдский город Кобани на севере Сирии, который расположен вдоль турецкой границы. Стремясь предотвратить нападение, США начали вооружать и обучать сирийские курдские ополчения, оказывая воздушную поддержку, которая оказалась успешной стратегией.

Группа в то время называла себя YPG, и Турция ассоциировала ее с Рабочей партией Курдистана, РПК, которая долгое время боролась с вооруженным конфликтом за независимость курдов против Турции. Партия была включена в список террористических организаций НАТО, США, Великобритании, Японии и Европейского Союза, и Турция выразила обеспокоенность тем, что США вооружают давнего врага.

По предложению США YPG переименовалась в Сирийские демократические силы, объединившись с другими арабскими ополченцами и ополченцами в регионе. СДС, возглавляемая курдскими силами, теперь контролирует значительную часть земли в северо-восточной Сирии.

Эта группа в течение нескольких лет сражалась вместе с США в борьбе против исламского экстремизма в регионе. Теперь она говорит, что чувствует себя обманутой решением Трампа вывести свои войска.

Согласно «Нью-Йорк Таймс» , группа заявила, что ожидаемая турецкая военная операция в северо-восточной Сирии «окажет большое негативное влияние на нашу войну против организации ИГИЛ и уничтожит все, что было достигнуто с точки зрения стабильности в отношении прошедшие годы.»

Группа добавила, что «не колеблясь ни на минуту защитит себя» от того, что она назвала «турецкой агрессией» на своей родине.

Мустафа Бали, представитель СДС, написал в Twitter в понедельник, что решение Трампа «разрушит доверие и сотрудничество», построенное между группой и войсками США.

«СДС привержены структуре механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе», — написал он. «Однако мы, не колеблясь, превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ».

Что еще ждет СДС, остается неясным, так как остальная часть Сирии контролируется либо враждебными сирийскими правительственными силами, другими оппозиционными группами, либо турецкими силами. В прошлом месяце комитет ООН, которому поручено переписать сирийскую конституцию, исключил значимый вклад курдских сил.

И хотя США поддержали движение в военном отношении, они избежали политической поддержки, чтобы подавить напряженность в отношениях с Турцией.

Турецкие вооруженные силы Мальчик отдал честь, когда турецкие танки пересекли границу с Сирией. Осман Орсал / Reuters По состоянию на понедельник оставалось неясным, когда турецкие войска действительно войдут в северо-восточную Сирию. Ожидания вторжения в северо-восточную Сирию связаны с давним конфликтом Турции с РПК. По данным The New York Times, Турция внимательно следит за расширением СДС вдоль своей южной границы и опасается, что в будущем это может создать угрозу безопасности. Утверждается, что эти опасения побудили президента Реджепа Тайипа Эрдогана позвонить Трампу в воскресенье и обсудить его планы по вторжению. Турецкие войска заняли небольшую территорию на северо-западе Сирии с 2016 года. Турция назвала этот район «безопасной зоной». Турция также хочет иметь возможность создать пространство внутри Сирии, куда она сможет перевезти 2 миллиона сирийских беженцев, находящихся в Турции. По сообщению Reuters, Турция, похоже, сразу же сосредоточится на расширении до контролируемого курдами района между городами Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд. Американский чиновник заявил агентству Reuters, что американские войска покинули наблюдательные посты.

Правительство Сирии, возглавляемое Башаром Асадом и поддерживаемое Россией, Ираном и Китаем. Президент Сирии Башар Асад выступает с речью в Дамаске, Сирия. Правительство Сирии вело жестокую борьбу за удержание власти в регионе и столкнулось с международной реакцией в связи с его ролью в сирийской гражданской войне. Президент Башар Асад и его семья столкнулись с санкциями за жестокие репрессии со стороны сирийской армии. Несмотря на многочисленные призывы к его отставке, Асад был переизбран в 2014 году. Правительство управляет большей частью Сирии со столицей в Дамаске, хотя оно и пообещало вернуть утраченные земли. Москва сохраняет стратегический интерес к Сирии и поддерживает военно-морскую базу в Тартусе вдоль средиземноморского побережья Сирии. Китай и Сирия выигрывают от тесных торговых связей, и Китай стремится расширить свое глобальное присутствие и сохранить свои позиции в качестве экономического лидера. По данным BBC, Иран, имеющий несколько союзников по Ближнему Востоку, поддерживает важные отношения с Сирией со времен исламской революции 1979 года. Иран предоставил Сирии оружие, и иранские войска воевали в Сирии, чтобы помочь правительству Асада. Поддержание союза с Сирией дает Ирану доступ к границе Израиля — врага Ирана.