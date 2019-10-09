11 000 курдов погибли, сражаясь с ИГИЛ, и теперь США отказываются от них — кто поможет Америке в следующий раз?

Главная » Последние новости » Новости мира » 11 000 курдов погибли, сражаясь с ИГИЛ, и теперь США отказываются от них - кто поможет Америке в следующий раз? 11 000 курдов погибли, сражаясь с ИГИЛ, и теперь США отказываются от них - кто поможет Америке в следующий раз?

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США отказываются от курдских элементов сирийских демократических сил для борьбы с турецкими силами, которые угрожают их территории с севера.

Курдские боевики возглавили штурм оплотов ИГИЛ по всей Сирии вместе с войсками США, жестоко атакуя укоренившихся террористов ИГИЛ с разрушительной силой.

Решение президента Дональда Трампа вывести американские войска из так называемой «безопасной зоны» на северо-востоке Сирии оставляет эти силы и их соотечественников во власти турецких сил и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который не скрывал своего желания начать вторжение туда. Военные лидеры говорят, что отказ Трампа от союзника в борьбе с ИГИЛ является серьезной ошибкой, информирует enovosty.com/news.

«Отказ от этой политики грозит свести на нет пятилетнюю борьбу с ИГИЛ и нанесет серьезный ущерб американскому авторитету и надежности в любых будущих боях, где нам нужны сильные союзники», — сказал генерал в отставке Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования США, который наблюдал за кампанией против ИГИЛ.

США отказываются от курдских элементов сирийских демократических сил для борьбы с турецкими силами, которые угрожают их территории с севера. Турция рассматривает курдских боевиков как террористов, расширение Курдской рабочей партии (РПК) в Турции.

Как заявляет Вотел, курдские силы были единственными подходящими региональными союзниками в борьбе с ИГИЛ — единственной группой, достаточно подготовленной и достаточно стратегически грамотной, чтобы сражаться вместе с США и победить территориальный халифат ИГИЛ, что было сделано в серии ошеломляющих побед.

Курдские силы освободили «десятки тысяч квадратных миль и миллионы людей от власти ИГИЛ», как говорит Вотел. Взамен они понесли 11 000 жертв и потеряли свой американский буфер против угрозы вторжения Турции.

Когда Трамп в первый раз заявил, что выводит американские войска из Сирии в конце 2018 года, министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку, заявив, что президент заслуживает министра обороны, который разделяет его взгляды.

В своей недавно вышедшей книге «Позывной хаос: учиться руководить», Мэттис писал о своем решении отказаться от поста: «Когда мои конкретные решения и стратегические советы, особенно сохранение веры в союзников, больше не находили отклика, пришло время уйти в отставку, несмотря на безграничную радость, которую я чувствовал, служа вместе с нашими войсками в защиту нашей Конституции»- союзники, в этом случае, по сообщениям, являются курдами.

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«Последствия такой ненадежности со стороны Овального кабинета отразятся в местах далеко за пределами Сирии», — написал в понедельник Бретт МакГурк, бывший специальный посланник президента по Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ, в ответ на внезапное решение Трампа.

«Ценность американского рукопожатия обесценивается», — продолжил МакГурк, который подал в отставку со своего поста в декабре прошлого года из-за заявления Трампа о том, что он выведет все войска США из Сирии.

Отказавшись от курдских сил по воле Турции, США также снижают региональную стабильность и рискуют получить возрождение ИГИЛ. Как показал августовский отчет Генерального инспектора Пентагона, ИГИЛ возрождается в Ираке и Сирии. Теперь, когда курдское внимание сосредоточено на борьбе с Турцией на границе, примерно 11 000 боевиков ИГИЛ в импровизированных тюрьмах, охраняемых бойцами СДС, с гораздо большей вероятностью могут вырваться из плена и нанести ущерб.

Но, как писал МакГурк, «Трамп сказал сегодня, что мы можем «сокрушить ИГИЛ», если оно возродится. С кем? Какие союзники подпишутся на это? Кто будет сражаться вместе с ним?»