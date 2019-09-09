США приходится в буквальном смысле вести переговоры с террористами в Афганистане

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США больше не хотят тратить миллиарды долларов и рисковать жизнью американских военных в Афганистане

Афганское правительство не участвует в переговорах, а это означает, что администрация Трампа делает ставку на талибов, экстремистскую группировку, которая продолжает совершать жестокие нападения на правительственные силы и мирных жителей., информирует enovosty.com/news.

Около 14 000 американских военнослужащих не позволяют талибам отвоевать более половины страны, и поспешные действия США безусловно, будут иметь последствия — от плохого до катастрофического.

Есть опасения, что ИГИЛ не только представляет угрозу для Афганистана, но и планирует использовать страну в качестве плацдарма для глобальных атак, и что талибы и центральное правительство не смогут остановить террористов.

После почти 18-летнего конфликта в Афганистане ситуация настолько зашла в тупик, что США ведут переговоры о выводе своих войск из Афганистана, страны, в которую они первоначально вторглись после терактов 11 сентября.

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Война стала дорогостоящей катастрофой для США и длилась так долго, что о ней практически забыли на родине. Во время слушания по утверждению министра обороны Марка Эспера в июле, ему не было задано ни одного вопроса об Афганистане, хотя там по-прежнему погибают военнослужащие США.

Между тем, ИГИЛ окончательно утвердился в Афганистане и недавно 80 человек погибли в результате взрыва бомбы смертником на свадебном торжестве в Кабуле.

Именно в этом контексте США пытаются уйти от конфликта и в настоящее время ведут переговоры с талибами о плане вывода войск из Афганистана.

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Но в то время как мирные переговоры между американскими дипломатами и талибами продвигаются, афганское правительство не участвует в переговорах. Это означает, что администрация Трампа делает ставку на талибов, экстремистскую группу, которая продолжает устраивать атаки на правительственные силы и мирное население.

«Чрезвычайно сложно выбрать между переговорами с афганским правительством и талибами», — говорит Энтони Кордесман, председатель Центра стратегических и международных исследований. «Что касается гражданской стороны, то нет явных признаков прогресса. Правительство зависит от внешней помощи и будет таковым все время».

Действительно, все варианты в Афганистане одинаково плохи для США, которые не хотят покидать разваливающуюся страну, но также опасаются тратить миллиарды долларов и рисковать жизнями американских военных из-за того, что было названо «вечной войной» Америки.

По данным недавнего исследования Pew Research, большинство американцев, включая большинство ветеранов, говорят, что война в Афганистане не стоила того, чтобы ее вести.

«Можно сказать, что если США не предоставят финансовую поддержку и огневую мощь, афганское правительство будет свергнуто», — считает Марк Ф. Канциан, старший советник Центра стратегических международных исследований.

Война в Афганистане длится уже почти два десятилетия — она обошлась в миллиарды долларов и унесла жизни более 2400 американцев.

Как сказал Стив Киллеа, основатель и исполнительный председатель Института экономики и мира, в июне изданию «Инсайдер»: «Реальная проблема заключается в неспособности разрешить эти конфликты после их возникновения. Если мы посмотрим на Афганистан… и трудно понять, какие могут быть практические решения, кроме мирного соглашения с талибами».